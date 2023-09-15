Что известно о состоянии Кадырова и откуда взялись слухи о его смерти?

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
17 сентября украинские Telegram-каналы и западные СМИ массово сообщали информацию о том, что Рамзан Кадыров впал в кому. По некоторым данным, первым об этом заявил Абубакар Янгулбаев, сын бывшего верховного судьи Чечни Сайди Янгулбаева.
Как он сообщил, состояние главы Чечни резко ухудшилось и он был госпитализирован в одну из московских больниц. Представители украинской разведки передали ту же информацию. Но, как выяснилось, Кадыров жив и он не в коме, с ним все нормально. В этом можно убедиться по ролику, на кадрах которого Рамзан Кадыров спокойно прогуливается по улице вместе со своими детьми.
К слову, в Сети время от времени появляются слухи о том, что Кадыров находится в критическом состоянии. Но каждый раз руководитель Чечни выходит на связь, чтобы опровергнуть эти сообщения.
Сегодня информацию о своем здоровье Кадыров прокомментировал так:
«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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