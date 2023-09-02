Военный эксперт РФ Хатылев объяснил атаку беспилотников на Москву одновременно с разных направлений

Военный эксперт Сергей Хатылев заявил о том, что ВСУ атаковали Москву дронами с разных направлений, чтобы выявить бреши в ПВО.

Накануне на Москву беспилотники летели со стороны Твери, Калуги и Истры, пишет МК. Это была новая тактика применения дронов, отметил Хатылев.

Как сообщили власти, один из БПЛА был сбит в Тверской области, в районе Завидово. Недалеко от этого места находится государственная резиденция президента Владимира Путина — «Русь». Еще несколько БПЛА были уничтожены в Калужской области, а также в Истринском районе Подмосковья.

В результате этой атаки никто не пострадал, а все БПЛА были обезврежены силами ПВО. Но во время отражения атаки не работали аэропорты Внуково, Жуковский и Шереметьево.

«Расчет был на распределение сил и средств нашей ПВО Раньше они старались запускать беспилотники в основном по одному маршруту, когда по этим аппаратам работали наши силы ПВО — ближайшие к Москве зенитные части, взаимодействующие друг с другом справа-слева», - сказал Хатылев.

Стоит отметить, что атаки по территории РФ начались после объявления Москвой «военной спецоперации» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»