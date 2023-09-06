Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Он отметил, что РФ придется продолжать информационную войну, поскольку в противном случае конфликт может обостриться, пишет URA.RU. Об этом он сказал в Челябинске на церемонии вручения знаков «Команда Путина».

«На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведется системно», - утверждает Подоляк.

Блогер заявил, что для него этот конфликт не закончится никогда.

Стоит отметить, что «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны за весь период боевых действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»