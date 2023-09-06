Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Сегодня, 15:49

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Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
Фото из открытых источников

Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Он отметил, что РФ придется продолжать информационную войну, поскольку в противном случае конфликт может обостриться, пишет URA.RU. Об этом он сказал в Челябинске на церемонии вручения знаков «Команда Путина».

«На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведется системно», - утверждает Подоляк.

Блогер заявил, что для него этот конфликт не закончится никогда.

Стоит отметить, что «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны за весь период боевых действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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