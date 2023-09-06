Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории Украины.
Он отметил, что РФ придется продолжать информационную войну, поскольку в противном случае конфликт может обостриться, пишет URA.RU. Об этом он сказал в Челябинске на церемонии вручения знаков «Команда Путина».
«На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведется системно», - утверждает Подоляк.
Блогер заявил, что для него этот конфликт не закончится никогда.
Стоит отметить, что «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны за весь период боевых действий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...Подробнее
Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...Подробнее
Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...Подробнее
Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....Подробнее
Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...Подробнее