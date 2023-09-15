В Эстонии власти отказались принять высланных из Латвии россиян

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что его страна не будет принимать россиян, которых высылают из Латвии.

По его словам, департамент полиции и погранохраны проследит, чтобы высланные из Латвии россияне не попали в Эстонию, передает РИА Новости. Власти Латвии стремятся к тому, чтобы россияне возвращались в свою страну, а не предпринимали попытки остаться жить в странах ЕС.

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал сюда. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — заявил Ляэнеметс.

Исходя из данных Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии, из страны будут высланы около 3,6 тыс. россиян, которые не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»