В Эстонии власти отказались принять высланных из Латвии россиян

Сегодня, 15:39

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В Эстонии власти отказались принять высланных из Латвии россиян
Фото из открытых источников

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что его страна не будет принимать россиян, которых высылают из Латвии.

По его словам, департамент полиции и погранохраны проследит, чтобы высланные из Латвии россияне не попали в Эстонию, передает РИА Новости. Власти Латвии стремятся к тому, чтобы россияне возвращались в свою страну, а не предпринимали попытки остаться жить в странах ЕС.

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал сюда. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — заявил Ляэнеметс.

Исходя из данных Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии, из страны будут высланы около 3,6 тыс. россиян, которые не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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