Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

Вчера, 22:34

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Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом
Фото из открытых источников

Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда Константин Малофеев, выступая с лекцией перед первокурсниками в МГИМО 19 сентября. При этом он сказал, что отбор в этот союз должен быть строгим. 

Малофеев отмечает, что необходимо построить коалицию только с теми странами, которые готовы к цивилизационной войне с западным миром. По его мнению, военный союз возможен с такими милитаризированными государствами, как Северная Корея и Иран. При этом  Малофеев усомнился в возможности военного альянса с Китаем. Он пояснил, что Пекин не собирается воевать ни при каких условиях. Учредитель Царьграда сомневается в том, что китайско-американская война реально возможна. Ничего не даст России союз с Казахстаном.  

При этом Малофеев считает что у России есть силы и ресурсы, чтобы одолеть НАТО в одиночку. Он отметил, что Россия располагает большими объемами оружия массового поражения - в шесть раз больше, чем нужно для уничтожения всего мира. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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