Reuters: НАТО впервые проведет учения на Балтике «по отражению атак РФ»

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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В Балтийском море снова пройдут крупные учения НАТО, и в этот раз впервые силами блока будут отрабатываться меры реагирования на возможную агрессию РФ в регионе. Информацию об этих учениях сообщил командующий ВМС Германии, вице-адмирал Ян Кристиан Каак, передает Reuters. Он заявил, что в сложившейся ситуации блок вынужден готовиться и к такому сценарию, передает МК.
«Мы посылаем четкий сигнал бдительности Москве: не во время нашей вахты... Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», - заявил Каак.
Учения «Северное побережье» силы НАТО начнут 9 сентября, и продлятся они две недели. В маневрах будут задействованы около 30 кораблей и более трех тысяч военнослужащих из всех стран НАТО на Балтийском море, а также США, Канады, Франции, Бельгии, Нидерландов и Швеции.
В рамках этих учений будут проходить десантные операции. Помимо этого, будут отработаны действия, предполагающие атаку с моря по суше. Основной акцент военные сделают на защиту от захвата РФ Сувалкского коридора, который связывает страны Балтии с Польшей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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