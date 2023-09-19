Украина и США начнут совместное производство современного оружия

Украина и США будут создавать совместную оборонную экосистему, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем видеообращении он подчеркнул, что в рамках этой экосистемы будет налажено производство оружия, необходимого Украине, передает ТАСС.

«Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие. ... Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни», — заявил Зеленский.

По его словам, это не только позволит Украине получить больше современного оружия и боеприпасов, но и даст возможность сформировать новую промышленную базу и новые рабочие места.

Отметим, 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. В Нью-Йорке он участвовал в 78-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Также украинский лидер провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

Во время этого визита стало известно, что Украина получит еще больше средств ПВО, в том числе и новые батареи системы Hawk.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»