Украина и США начнут совместное производство современного оружия

Сегодня, 09:24

Image 16+
Украина и США начнут совместное производство современного оружия
Фото из открытых источников

Украина и США будут создавать совместную оборонную экосистему, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем видеообращении он подчеркнул, что в рамках этой экосистемы будет налажено производство оружия, необходимого Украине, передает ТАСС.

«Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие. ... Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни», — заявил Зеленский.

По его словам, это не только позволит Украине получить больше современного оружия и боеприпасов, но и даст возможность сформировать новую промышленную базу и новые рабочие места.

Отметим, 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. В Нью-Йорке он участвовал в 78-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Также украинский лидер провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

Во время этого визита стало известно, что Украина получит еще больше средств ПВО, в том числе и новые батареи системы Hawk.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Украина и США начнут совместное производство современного оружия

Сегодня, 09:24

Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

19-09-2023, 22:34

Глава Пентагона Остин анонсировал доставку танков Abrams на Украину в ближайшее время

19-09-2023, 17:14

В Эстонии власти отказались принять высланных из Латвии россиян

19-09-2023, 15:39

Генерал армии ВСУ Соколов: в начале СВО российские силы имели полное преимущество

18-09-2023, 21:24

Вдова погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина сменила фамилию

18-09-2023, 15:04

Венедиктов сообщил, что глава Чечни Кадыров страдает от острой почечной недостаточности

18-09-2023, 13:59

Что известно о состоянии Кадырова и откуда взялись слухи о его смерти?

18-09-2023, 13:59

Гончаренко похвастался сыном, который уехал учиться в Амстердам

15-09-2023, 14:49

Джордж Буш-младший удивился своей давней фотографии с Пригожиным

12-09-2023, 18:14

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

12-09-2023, 15:49

Тимофеев: избрание Трампа президентом США не решит конфликт на Украине

11-09-2023, 19:49

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

11-09-2023, 19:09

Мобилизованный самарец рассказал, в какие ловушки попадают бойцы на СВО РФ

6-09-2023, 15:54

Военный эксперт РФ Хатылев объяснил атаку беспилотников на Москву одновременно с разных направлений

5-09-2023, 15:44

Политолог Ищенко рассказал о серьезных шансах США в войне с Китаем

4-09-2023, 15:04

Reuters: НАТО впервые проведет учения на Балтике «по отражению атак РФ»

2-09-2023, 15:24

Данилов объявил, что ВСУ могут атаковать в радиусе 1500 километров

2-09-2023, 14:59

Bild: США обеспокоены применением FPV-дронов на Украине

1-09-2023, 14:39

Мухин сравнил с анекдотом вывод Сакса о предпосылках начала СВО

31-08-2023, 20:09

Возможно, Вам будет интересно

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

20-09-2023, 13:44

0

Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...

Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

20-09-2023, 09:59

0

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На...

Подробнее
В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка

В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка

Вчера, 11:34

0

В Омске серьезные проблемы с бензином и соляркой, которые не только подорожали, но и вообще пропали с заправок. Об этом...

Подробнее
Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

19-09-2023, 22:34

0

Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда...

Подробнее
Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Вчера, 09:09

0

Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в...

Подробнее
Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление

Экс-опер Белоконный в Нижнем Тагиле выступил с последним словом и сделал неожиданное заявление

19-09-2023, 10:29

0

Бывший опер Руслан Белоконный выступил с последним словом, заявив, что полностью невиновен. Его дело слушает суд в...

Подробнее

Новости партнеров