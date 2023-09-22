Запрет на въезд авто РФ в Финляндию обрушил трафик на границе на 77%

После того как Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами, трафик на границе с РФ упал на 77%. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), передает «Деловой Петербург».

О резком снижении трафика на российско-финляндской границе в зоне действия Выборгской таможни сообщили 5 октября исходя из данных таможенной службы.

За период с 16 по 30 сентября через автомобильные пункты пропуска Торфяновка (Ваалимаа), Брусничное (Нуйямаа), Светогорск (Иматра) таможенники оформили на выезд из России 8245 легковых транспортных средства. Из этого количества только 602 были с российскими номерами. За этот же период финская таможня развернула 82 российских легковых автомобиля.

Упал и пассажирский трафик. За вышеуказанный период он снизился на 23% в сравнении с первой половиной месяца.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»