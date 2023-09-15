Вдова погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина сменила фамилию

Супруга главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе в конце августа, сменила фамилию. Девичья фамилия жены покойного предпринимателя по открытым источникам Кряжева. Теперь в официальных документах совладелицей трех компаний значится Любовь Кряжева. Данные об этом поступили в СПАРК 15 сентября. Однако сведений о том, когда именно вдова поменяла фамилию, нет.

Известно, что женщина является совладелицей сети шоколадных бутиков «Музей Шоколада» и гастронома «Магазин купцов Елисеевых», а также она сдает в аренду недвижимость компании «АГАТ-А».

Напомним, что самолет Embraer Legacy 600, в котором находился Пригожин, рухнул в Тверской области 23 августа. Три члена экипажа и находившиеся на борту бизнес-джета семь пассажиров погибли на месте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»