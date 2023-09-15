Вдова погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина сменила фамилию

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Супруга главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе в конце августа, сменила фамилию. Девичья фамилия жены покойного предпринимателя по открытым источникам Кряжева. Теперь в официальных документах совладелицей трех компаний значится Любовь Кряжева. Данные об этом поступили в СПАРК 15 сентября. Однако сведений о том, когда именно вдова поменяла фамилию, нет.
Известно, что женщина является совладелицей сети шоколадных бутиков «Музей Шоколада» и гастронома «Магазин купцов Елисеевых», а также она сдает в аренду недвижимость компании «АГАТ-А».
Напомним, что самолет Embraer Legacy 600, в котором находился Пригожин, рухнул в Тверской области 23 августа. Три члена экипажа и находившиеся на борту бизнес-джета семь пассажиров погибли на месте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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