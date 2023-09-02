Политолог Ищенко рассказал о серьезных шансах США в войне с Китаем

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США и их союзники имеют неоспоримое военно-морское и военно-воздушное превосходство над Китаем. По мнению Ищенко, даже при наличии российской военной помощи нет никакой гарантии, что Китай одержит победу над США.
В одиночку Соединенные Штаты не имеют шансов победить Китай на поле боя. Однако, с помощью союзников шансы США на победу в военном противостоянии с КНР значительно возрастут. Такую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко.
Он считает, что Вашингтон может победить, если привлечет на свою сторону военно-морские и авиационные возможности Японии и Тайваня. США планируют создать в Азии огромный антикитайский блок, представляющий мощную силу. Ищенко считает, что даже если Москва присоединится к Пекину в этой войне, США вместе с союзниками получат количественный перевес. В то же время участие России в американо-китайском конфликте означало бы начало третьей мировой войны.
В этих условиях, по мнению политологов, Кремль будет вести себя очень осторожно и осмотрительно. Поэтому поддержка Пекина будет носить дипломатический и экономический, а невоенный характер. Политолог считает, что даже российская военная помощь не гарантирует Китаю военной победы над США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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