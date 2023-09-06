Тимофеев: избрание Трампа президентом США не решит конфликт на Украине

Сегодня, 19:49

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Тимофеев: избрание Трампа президентом США не решит конфликт на Украине
Фото из открытых источников

Президентство Трампа не поможет решить конфликт в Украине. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По мнению политолога, гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, Дональд Трамп имеет шансы вновь занять кресло президента США в Белом доме. Однако даже такая рокировка в администрации США не принесет российско-украинскому конфликту завершения. При этом он напомнил, что во время своей первой каденции Дональд Трамп ухудшил отношения с Россией, продолжаят«сдерживание РФ и давление на «Северные потоки». Правда, в 2022 году все стало еще хуже.

«Я согласен с тем, что каким бы ни был президент США, радикальных подвижек в политике Белого дома в отношении Украины не будет», — заявил Тимофеев.

Он отметил, что не нужно питать иллюзий, что новый глава Белого дома все поменяет. Обычно такие иллюзии, возникающие с каждым электоральным циклом, в итоге разбиваются. Если Трамп станет президентом, он все равно останется ограниченным в свободе действий и должен будет учитывать интересы Конгресса и истеблишмента.

«Мы не можем прогнозировать, какие конкретно шаги предпримет Трамп в отношении Украины, но видно, что он сильно ограничен в свободе действий. Ему всё равно придётся находить поддержку в Конгрессе, в истеблишменте. В конце концов он же не императором становится, а президентом со всеми сдержками и противовесами. Если он вообще станет президентом», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нет шансов и на то, что Трамп предложит Москве за ее отказ занять сторону Китая в вопросе о Тайване прекращение западной поддержки Киева — «не вижу здесь каких-то разменов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал похожее заявление. В частности, по его словам, не стоит возлагать  больших надежд на изменение курса внешней политики США в случае возвращения Трампа к власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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