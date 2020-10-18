Главное оружие НАТО против России назвали в США

В США назвали главное оружие НАТО против России. Как сообщает издание Defense News со ссылкой на отчет корпорации RAND, наиболее подходит для первого контакта с российскими войсками в случае широкомасштабного военного конфликта в Европе истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. В первую очередь благодаря технологии стелс, которая делает борт невидимым или малозаметным, а также оснащению различными датчиками.

В отчете говорится, что американский истребитель вскоре станет главным истребителем Европы. Главная его задача - противостоять России.

«Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с РФ улучшатся с появлением в 2020-ых годах сотен истребителей пятого поколения», — считают специалисты RAND.

По мнению аналитиков, истребители США смогут внести боевой вклад с первых часов конфликта, так как смогут спокойно проходить через российские системы ПВО, не рискуя быть обнаруженными и захваченными.

Между тем в RAND считают, что конфликт из гипотетического может стать реальным. Аналитики предположили, что Россия, пользуясь региональным дисбалансом, может решиться на «оккупацию части территории НАТО».

Особый акцент делается в публикации и самом отчете на том, что только американские самолеты смогут прорвать оборону российской ПВО. Другие же страны Европы, у которых нет истребителей пятого поколения, в том числе Франция и Германия, в таких возможностях будут ограничены.



