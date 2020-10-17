В США призвали исключить Турцию из НАТО

В Конгрессе США призвали исключить Турцию из НАТО из-за Карабаха.

Демократическая партия США, а также нижняя палата Конгресса внесла на рассмотрение предложение об исключении Турции из НАТО. Парламентарии отправили соответствующий документ в Палату представителей Конгресса.

В частности, в резолюции говорится об открытой поддержке Анкарой Азербайджана в военном противостоянии за Нагорный Карабах. Помимо этого, Турция привлекает на эту сторону и сирийских боевиков из ИГИЛ.

«Турция противоречит позиции НАТО, публично поддерживая и содействуя продолжающейся военной агрессии Азербайджана», — говорится в тексте документа.

И это при том, что НАТО ратует за прекращение вооруженного конфликта.

Один из авторов проекта - Тулси Габбард - обратила внимание на тот факт, что Канада намеренно отказалась поставлять оружие Турции, поскольку нет уверенности, что Анкара не использует его в военном конфликте в Карабахе. И призвала США последовать примеру Канады.

Кроме этого, свыше 100 человек из Сената и Парламента США призвали Вашингтон осудить деятельность Эрдогана и Алиева в Карабахе.