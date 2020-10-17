Минобороны Армении: Идут тяжелые бои на южном фронте, выматываем противника

В Нагорном Карабахе на южном направлении продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает радио Sputnik Аомения . Она подчеркнула, что «армянские подразделения выматывают противника», чтобы в дальнейшем выбить азербайджанские силы с занятых позиций.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе разгорелись 27 сентября. В Нагорном Карабахе заявляют, что Азербайджан проводит обстрел мирных населенных пунктов, разрушая дома и гражданские инфраструктуры. В Армении и Нагорном Карабахе объявлено военное положение, а также прошла мобилизация.

С начала нового витка конфликта в Нагорном Карабахе уже дважды стороны согласовывали гуманитарное перемирие. Тем не менее, оба раза бои не прекращались. 18 октября провалилась очередная попытка остановить бои. В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня и перешли к наступлению фактически по всей линии фронта.