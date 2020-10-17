Минобороны Армении: Идут тяжелые бои на южном фронте, выматываем противника

Сегодня, 14:05

Анна Лисова

0

Image 16+
Минобороны Армении: Идут тяжелые бои на южном фронте, выматываем противника

В Нагорном Карабахе на южном направлении продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает радио Sputnik Аомения. Она подчеркнула, что «армянские подразделения выматывают противника», чтобы в дальнейшем выбить азербайджанские силы с занятых позиций.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе разгорелись 27 сентября. В Нагорном Карабахе заявляют, что Азербайджан проводит обстрел мирных населенных пунктов, разрушая дома и гражданские инфраструктуры. В Армении и Нагорном Карабахе объявлено военное положение, а также прошла мобилизация.

С начала нового витка конфликта в Нагорном Карабахе уже дважды стороны согласовывали гуманитарное перемирие. Тем не менее, оба раза бои не прекращались. 18 октября провалилась очередная попытка остановить бои. В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня и перешли к наступлению фактически по всей линии фронта.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

За менее чем двое суток Украина отправила в Азербайджан до 240 тонн оружия и боеприпасов

Вчера, 14:38

Россиян призывают воздержаться от поездок в Турцию после заявления Эрдогана о Крыме

Вчера, 11:44

Омбудсмен Карабаха подтвердил факт расстрела пленных азербайджанскими военными

Вчера, 00:42

Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули и семи сел

17-10-2020, 10:50

Момент уничтожения радиолокационной станции ЗРК «С-300» ВС Армении попал на видео

16-10-2020, 21:38

Греция: Турция испытала С-400 на Черном море, ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

16-10-2020, 17:40

The Guardian: к отравлению Навального могла быть причастна Вторая служба ФСБ

16-10-2020, 16:11

Сын Аркадия Ротенберга попал в центр уголовного скандала в Италии

16-10-2020, 11:41

Алиев рассказал о связывающих Россию и Азербайджан узах дружбы

16-10-2020, 08:46

Стрелков о конфликте в Карабахе: «Ситуация для Армении висит на нитке»

15-10-2020, 16:16

Азербайджанские военные бросили в бой захваченные в Карабахе танки

13-10-2020, 21:47

Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах

13-10-2020, 16:52

Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе

13-10-2020, 16:20

В Грузии призвали разместить в стране ядерное оружие и базы США

12-10-2020, 22:02

Азербайджанские войска начали новое наступление в зоне боевых действий

12-10-2020, 14:27

Минобороны РФ показало видео боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

12-10-2020, 11:20

Саадат Кадырова: в РФ могут вспыхнуть сразу пять Карабахов

11-10-2020, 19:51

СМИ США: РФ поставила в Северную Корею танки Т-14 «Армата»

11-10-2020, 17:00

Соловьев отказался извиняться за непроверенное видео из Карабаха

11-10-2020, 08:07

Американский Global Hawk демонстративно нарушил закрытую зону возле Крыма

10-10-2020, 17:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров