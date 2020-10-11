Алиев рассказал о связывающих Россию и Азербайджан узах дружбы

О дружбе и сотрудничестве России и Азербайджана решил напомнить президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В интервью РИА Новости он подчеркнул, что надеется на дальнейшее развитие сотрудничества между странами.
Он подчеркнул, что последовательная политика российского и азербайджанского руководства позволяет двигаться вперед, а не «отказываться назад».
Алиев обратился к российской аудитории, выразив надежду на большее понимание Казахстана в ситуации с Нагорным Карабахом. Он подчеркнул, что история этого конфликта, который тянется далеко не один год, многими трактуется по-разному.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются уже несколько недель, несмотря на то, что 10 октября в полдень должно было вступить в силу гуманитарное перемирие.
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