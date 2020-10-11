Алиев рассказал о связывающих Россию и Азербайджан узах дружбы

О дружбе и сотрудничестве России и Азербайджана решил напомнить президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что надеется на дальнейшее развитие сотрудничества между странами.

«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что последовательная политика российского и азербайджанского руководства позволяет двигаться вперед, а не «отказываться назад».

Алиев обратился к российской аудитории, выразив надежду на большее понимание Казахстана в ситуации с Нагорным Карабахом. Он подчеркнул, что история этого конфликта, который тянется далеко не один год, многими трактуется по-разному.

«Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит», — отметил президент Азербайджана.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются уже несколько недель, несмотря на то, что 10 октября в полдень должно было вступить в силу гуманитарное перемирие.