Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах

Сегодня, 16:52

0

Image 16+
Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах

Иран нанёс мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах.

Telegram-канал «Re:public of Artsakh» сообщил, что несколько часов назад Иран серией мощных ракетных и артиллерийских ударов атаковал территорию Азербайджана. Это произошло вследствие непрекращающихся обстрелов иранских регионов и нарушения военными силами Азербайджана государственной границы Исламской республики Иран.

Отмечается, что иранская атака нанесла Азербайджану серьезный урон, ведь широкомасштабная наступательная операция на позиции армии Арцаха была сорвана.

Подробности, известные на данный момент: после серии ракетно-артиллерийских ударов по Азербайджану тот попытался направить через границу с Ираном дрон-камикадзе. Но беспилотник противнику удалось ликвидировать силами средств ПВО. 

«ПВО Ирана утром обнаружила и сбила азербайджанский ударный БПЛА израильского производства IAI Harop», - уточнил автор Telegram-канала.

Из-за подавления районов с ВС Азербайджана наступление на Нагорный Карабах сорвалось. Минобороны страны официально не прокомментировало имеющиеся потери, однако, учитывая, что это направление абсолютно никак не защищалось, можно предположить, что потери Азербайджана были как в технике, так и в военнослужащих.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Саадат Кадырова: в РФ могут вспыхнуть сразу пять Карабахов

11-10-2020, 19:51

СМИ США: РФ поставила в Северную Корею танки Т-14 «Армата»

11-10-2020, 17:00

Соловьев отказался извиняться за непроверенное видео из Карабаха

11-10-2020, 08:07

Американский Global Hawk демонстративно нарушил закрытую зону возле Крыма

10-10-2020, 17:20

CNN: американские пилоты рассказали о страхе перед российскими истребителями Су-27 в Крыму

10-10-2020, 13:58

Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

10-10-2020, 10:45

Азербайджанские ПВО атаковали российский военный самолет

10-10-2020, 08:37

The Wall Street Journal: Путин утрачивает опору в ближнем зарубежье

9-10-2020, 15:02

The National Interest: флот РФ может уничтожить Вашингтон необычным способом

8-10-2020, 21:14

Эстония установит контроль над Финским заливом

7-10-2020, 23:19

Светлану Тихановскую в России объявили в розыск

7-10-2020, 20:44

Foreign Policy: авантюра Турции в Карабахе может разорвать НАТО изнутри

7-10-2020, 17:30

Российская РЭБ атаковала военный самолет США рядом с границей Армении

7-10-2020, 16:01

Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

6-10-2020, 19:20

Турция перебросила российские С-400 к Черному морю

6-10-2020, 18:30

Эрдоган в разговоре со Столтенбергом потребовал от Армении уйти из Карабаха

6-10-2020, 13:26

Задержан сын экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

5-10-2020, 12:13

Опрос показал положительное отношение к Владимиру Путину в Германии

5-10-2020, 09:37

Российский истребитель Су-30 испугал американцев, пытавшихся атаковать иранский танкер

4-10-2020, 12:01

В РФ признали господство турецких Bayraktar TB2 над Карабахом

4-10-2020, 09:27

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров