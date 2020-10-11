Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах

Иран нанёс мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах.

Telegram-канал «Re:public of Artsakh» сообщил, что несколько часов назад Иран серией мощных ракетных и артиллерийских ударов атаковал территорию Азербайджана. Это произошло вследствие непрекращающихся обстрелов иранских регионов и нарушения военными силами Азербайджана государственной границы Исламской республики Иран.

Отмечается, что иранская атака нанесла Азербайджану серьезный урон, ведь широкомасштабная наступательная операция на позиции армии Арцаха была сорвана.

Подробности, известные на данный момент: после серии ракетно-артиллерийских ударов по Азербайджану тот попытался направить через границу с Ираном дрон-камикадзе. Но беспилотник противнику удалось ликвидировать силами средств ПВО.

«ПВО Ирана утром обнаружила и сбила азербайджанский ударный БПЛА израильского производства IAI Harop», - уточнил автор Telegram-канала.

Из-за подавления районов с ВС Азербайджана наступление на Нагорный Карабах сорвалось. Минобороны страны официально не прокомментировало имеющиеся потери, однако, учитывая, что это направление абсолютно никак не защищалось, можно предположить, что потери Азербайджана были как в технике, так и в военнослужащих.