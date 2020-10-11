Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе

Сегодня, 16:20

Анна Лисова

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Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе на стороне Армении воюют граждане США, Франции и даже России. 

URA.RU сообщает, что армянская диаспора довольно активно вербует «добровольцев»-иностранцев для войны в Нагорном Карабахе. Вербовку осуществляют также структуры, завербованные под добровольные организации. 

Стоит отметить, что граждане России за участие в незаконном вооруженном формировании привлекаются к уголовной ответственности. 

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в Нагорном Карабахе воюют наемники из курдских экстремистских группировок. В российские СМИ попала информация о боевиках, которые имеют армянские корни, но получили гражданство в другой стране. 

Эксперты и правозащитные международные организации отмечают, что сейчас, по сути, повторяется история 1990-х, когда в Армению уже стекались боевики из разных уголков мира. 

Вербовщики уже играют в открытую и заявляют на своих ресурсах о том, что формируют «резервную армию» для борьбы с «врагами Армении». В частности, такая формулировка присутствует на сайте общественной организации VoMA Center.

Завербованных бойцов отправляют на курсы подготовки, после чего они попадут в Нагорный Карабах, где будут участвовать в боевых действиях. А для армян из России предлагаются  «чартерные рейсы» из Москвы в Ереван с частичной или полной оплатой перелета в один конец.

Эксперты, просмотрев ролик этой организации, отмечают, что ролик VOMA Center мог быть создан в промежуток между июльскими событиями в Товузе и нынешним обострением в Карабахе.

Призывает в «добровольческие» батальоны и глава Союза Армян России Ара Абрамян. Также с призывом пополнить «добровольческие» батальоны выступил главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян.

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  • Что за бред!!! Какой дебил мог такого придумать. Армянам солдаты не нужны, вооружение нужна, боеприпасы, военная техника. Если понадобятся пехота, желающих среди Армян по всему миру достаточно, что стереть эту заразу тюркскую.
  • Все свои противоправные действия Армения приписывала Азербайджану. Сегодня за призыв , а эти призывы были должны отвечать и армяне России , но российская политика это продолжение армянской пятой колонны в России.
  • Во вас прет........ чего курите то? Ваши бойки уже засвечены дальше некуда, а это пока - ОБС
  • Пока что стирали только тебя, зараза армянская.
  • Давайте не оскорблять другие тюркоязычные нации. Армяне ничем не лучше азеров.
  • Хотят повторит ходжалинский вариант, будут убивать женщин и детей, больше они ни на чего не способны, Азербайджан у нужно решит вопрос чтоб долго не тянут с войной, бомбить и бомбит день и ночь, каждый метр.
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