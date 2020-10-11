Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе на стороне Армении воюют граждане США, Франции и даже России.

URA.RU сообщает, что армянская диаспора довольно активно вербует «добровольцев»-иностранцев для войны в Нагорном Карабахе. Вербовку осуществляют также структуры, завербованные под добровольные организации.

Стоит отметить, что граждане России за участие в незаконном вооруженном формировании привлекаются к уголовной ответственности.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в Нагорном Карабахе воюют наемники из курдских экстремистских группировок. В российские СМИ попала информация о боевиках, которые имеют армянские корни, но получили гражданство в другой стране.

Эксперты и правозащитные международные организации отмечают, что сейчас, по сути, повторяется история 1990-х, когда в Армению уже стекались боевики из разных уголков мира.

Вербовщики уже играют в открытую и заявляют на своих ресурсах о том, что формируют «резервную армию» для борьбы с «врагами Армении». В частности, такая формулировка присутствует на сайте общественной организации VoMA Center.

Завербованных бойцов отправляют на курсы подготовки, после чего они попадут в Нагорный Карабах, где будут участвовать в боевых действиях. А для армян из России предлагаются «чартерные рейсы» из Москвы в Ереван с частичной или полной оплатой перелета в один конец.

Эксперты, просмотрев ролик этой организации, отмечают, что ролик VOMA Center мог быть создан в промежуток между июльскими событиями в Товузе и нынешним обострением в Карабахе.

Призывает в «добровольческие» батальоны и глава Союза Армян России Ара Абрамян. Также с призывом пополнить «добровольческие» батальоны выступил главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян.