В Грузии призвали разместить в стране ядерное оружие и базы США.

Выступающий за открытие военных баз США Шалва Нателашвили, который к тому же является лидером Лейбористской партии Грузии и экс-кандидатом в президенты, призвал разместить в своей стране американское ядерное оружие. Об этом он сегодня заявил со своей страницы в Facebook.

«В Грузии необходимо немедленно открыть военные и военно-морские базы США и развернуть ядерное оружие» - предлагает политик.

По его мнению, подобная тактика - это непременное условие для того, чтобы Грузия сохранила свою свободу. Ведь по его расчету, как только в стране откроются американские военные базы, в Грузию сразу польется поток иностранных инвесторов.

Еще одним плюсом будет то, полагает Нателашвили, что эта мера станет «огромной потерей» для России, ведь военные объекты США у ее границ станут неприятным сюрпризом.

Отмечается, что мысль о ядерном оружии Соединенных Штатов на грузинской территории, посетила политика уже давно. Еще прошлым летом он уже высказывался по этому поводу, заявляя, что Путин хочет расчленить Грузию, чтобы впоследствии по частям присоединить ее к РФ.