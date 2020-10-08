Американский Global Hawk демонстративно нарушил закрытую зону возле Крыма

Сегодня, 17:20

Александр Зуев

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Американский Global Hawk демонстративно нарушил закрытую зону возле Крыма

Американские военные демонстративно вторглись в закрытое воздушное пространство у берегов Крымского полуострова. 

Как сообщалось,  стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы на территории Грузии и, проигнорировав предупреждения и ракетные пуски БРК с побережья Крыма, нарушил закрытую зону. Дрон пролетел  вдоль этой зоны,  обогнул полуостров и направился в сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Американские военные  пока не комментировали цель этого полета. 

Предположительно, что таким образом американцы пытаются выяснить причину закрытия воздушного пространства, а также продемонстрировать свое пренебрежение к принятым Россией мерам, пишет avia.pro.  

По мнению военных обозревателей, американцы уверены, что в запретной зоне Россия проводит испытания нового вооружения для военно-морского флота. Существует также версия, что США пытаются спровоцировать работу российских систем ПВО и засечь характеристики их работы. 

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