Американский Global Hawk демонстративно нарушил закрытую зону возле Крыма

Американские военные демонстративно вторглись в закрытое воздушное пространство у берегов Крымского полуострова.

Как сообщалось, стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы на территории Грузии и, проигнорировав предупреждения и ракетные пуски БРК с побережья Крыма, нарушил закрытую зону. Дрон пролетел вдоль этой зоны, обогнул полуостров и направился в сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Американские военные пока не комментировали цель этого полета.

Предположительно, что таким образом американцы пытаются выяснить причину закрытия воздушного пространства, а также продемонстрировать свое пренебрежение к принятым Россией мерам, пишет avia.pro .

По мнению военных обозревателей, американцы уверены, что в запретной зоне Россия проводит испытания нового вооружения для военно-морского флота. Существует также версия, что США пытаются спровоцировать работу российских систем ПВО и засечь характеристики их работы.