Задержан сын экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

Задержан сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщают СМИ, 5 октября был задержан Антон Фургал - сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как рассказал канал РЕН ТВ, Фургал-младший выступал перед хабаровчанами с призывами выходить на митинги в поддержку своего отца. При этом Фургалу-сыну инкриминируется статья 0.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Вместе с тем, звучат заявления, что местонахождение Антона Фургала остается неизвестным: как подчеркнул оппозиционный политик Дмитрий Гудков, ни в одном из полицейских отделений города сына «народного губернатора» нет. По мнению Гудкова - это настоящее похищение и силовики, скорее всего, обвинят парня в организации протестных акций — «ну ведь надо же кого-то обвинить!»

Обвинения, которые предъявляются Фургалу-отцу, очень серьезны: организация убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Сотрудники СК и ФСБ задержали мужчину 9 июля в Хабаровске и в тот же день переправили его в Москву. Там же и допросили. Бывший губернатор своей вины полностью не признает. Жители Хабаровска ежедневно с 11 июля выходят на акции в его поддержку.