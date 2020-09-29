В РФ признали господство турецких Bayraktar TB2 над Карабахом

В России признали господство турецких Bayraktar TB2 над Карабахом.

Насколько танки мощные и «живучие» боевые машины, настолько они практически беззащитны перед современными методами ведения боевых действия с помощью БПЛА. Господство в небе практически принадлежит беспилотникам, и использовать бронетехнику в том виде, в каком она представлена сейчас, - значит, скорее всего, обречь себя на поражение.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Алескей Хлопотов: «В небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники. Она перед ними абсолютно беззащитна, даже со встроенной динамической защитой. Сегодня танки в том виде, в котором они были, начинают уходить в прошлое, или по крайней мере конструкторам надо делать серьезные выводы».

Несколько дней назад The Drive сообщил, что ВС Азербайджана уничтожили в Нагорном Карабахе шесть систем ПВО «Оса» и «Стрела-10» еще советской разработки. Авторы указали, что при этом использовались турецкие БПЛА Bayraktar TB2.

Летом СМИ также писали, теперь уже относительно Сирии и Ливии, что и там, используя турецкие беспилотники, уничтожена масса боевой техники.

В 2017 году аналитик Самуэль Бендетт критиковал российские разработки военных беспилотников, утверждая, что они уступают аналогичным, но произведенным Китаем, Ираном, Турцией и США.