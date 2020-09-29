Пивоваров: Следователи перепутали Нижний и Великий Новгород в деле, по которому прошел обыск у Славиной

Вчера, 20:54

Ольга Громова

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Пивоваров: Следователи перепутали Нижний и Великий Новгород в деле, по которому прошел обыск у Славиной

В минувшую пятницу Россия была шокирована актом самосожжения главного редактора издания Koza press Ирины Славиной из Нижнего Новгорода у здания областного УМВД. Перед трагедией женщина на своей странице в социальной сети написала, что в ее смерти просит винить РФ.

Гибель женщины журналисты связали с деятельностью нежелательной организации «Открытая Россия». Сообщалось, что в рамках расследования у Славиной состоялись обыски.

Исполнительный директор «Открытки» Алексей Пивоваров стал гостем радиостанции «Эхо Москвы» и рассказал в эфире, что к «Открытой России» Ирина Славина вообще никакого отношения не имела.

Он полагает, что следователи в постановлении о возбуждении уголовного дела, в рамках которого состоялся обыск, перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород.

«У нас в сентябре вообще не было никаких мероприятий в Нижнем Новгороде, проведение которых вменяют правоохранительные органы. Они говорят: «Вот, были тренинги», но мы проводили их в Великом Новгороде. То есть они перепутали Нижний Новгород с Великим и возбудили это уголовное дело. Таким образом там все сфальсифицировано», — считает Пивоваров.

Собеседник радиостанции также попросил обратить внимание на то, что «Открытка» - легальная российская организация.


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