Эрдоган сообщил, что Турция готова начать новую операцию в Сирии

Турция, если в Сирии не будут освобождены подконтрольные курдским формированиям регионы, готова начать новую операцию в САР и сама этим заняться. Об этом сегодня, третьего октября, в ходе церемонии открытия водохранилища Рейнхалы заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Иначе, пригрозил он, Анкара сама это сделает.
При этом глава государства заверил, что для Турции неприемлемы шаги, которые обернутся новой гуманитарной катастрофой в Идлибе.
Напомним: в октябре минувшего года Вашингтону и Анкаре удалось договориться о приостановлении операции "Источник мира", а также о выводе формирований курдов (Рабочая партия Курдистана в Турции запрещена и считается террористической организацией) из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе. Ее в Анкере хотели контролировать сами.
Вскоре после этого Турция подписала меморандум с Россией о взаимопонимании. В соответствии с ним, на сирийскую сторону границы за пределами зоны «Источника мира» должны были быть введены подразделения военной полиции России и сирийской погранслужбы. Они оказывали содействие при выводе курдов, напоминает РИА Новости.
После того как вывод курдов досрочно завершился, РФ и Турция договорились о совместном патрулировании района в Идлибе.
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