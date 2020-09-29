Эрдоган сообщил, что Турция готова начать новую операцию в Сирии

Вчера, 18:22

Ольга Громова

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Эрдоган сообщил, что Турция готова начать новую операцию в Сирии

Турция, если в Сирии не будут освобождены подконтрольные курдским формированиям регионы, готова начать новую операцию в САР и сама этим заняться. Об этом сегодня, третьего октября, в ходе церемонии открытия водохранилища Рейнхалы заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Подконтрольные террористам регионы в Сирии должны быть освобождены, как и было обещано», - заявил лидер Турции. 

Иначе, пригрозил он, Анкара сама это сделает.

При этом глава государства заверил, что для Турции неприемлемы шаги, которые обернутся новой гуманитарной катастрофой в Идлибе.

Напомним: в октябре минувшего года Вашингтону и Анкаре удалось договориться о приостановлении операции "Источник мира", а также о выводе формирований курдов (Рабочая партия Курдистана в Турции запрещена и считается террористической организацией) из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе. Ее в Анкере хотели контролировать сами.

Вскоре после этого Турция подписала меморандум с Россией о взаимопонимании. В соответствии с ним, на сирийскую сторону границы за пределами зоны «Источника мира» должны были быть введены подразделения военной полиции России и сирийской погранслужбы. Они оказывали содействие при выводе курдов, напоминает РИА Новости.

После того как вывод курдов досрочно завершился, РФ и Турция договорились о совместном патрулировании района в Идлибе.

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