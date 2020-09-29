Британские ВВС попытались «заглушить» российские С-400 в Сирии

Британские ВВС попытались «заглушить» российские С-400 в САР на авиабазе «Хмеймим».

Сегодня, 3 октября, агентство «DatViet» сообщило, что со стороны британской авиации зафиксировали попытки вывести из строя российские ЗРС С-400 «Триумф», размещенные в провинции Латакия на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Недалеко от россиян дислоцируются британские базы ВВС и ВМС. Благодаря такому близкому расстоянию от противника Великобритания имеет возможность изучать С-400 путем сканирования частот, чтобы впоследствии настроить процесс глушения этих комплексов.

На сегодняшний день это вторая страна-участница НАТО, которая предприняла попытки воздействовать на российские ПВО. А это расценивается как открытая агрессия против России.

Правда, пока старания «найти дыры в российской системе ПВО/ПРО» успеха не приносят. Несмотря на радиоловушки и помехи, ЗРС продолжают работать. В то же время и Великобритания не собирается останавливаться, все активнее сканируя частоты С-400.