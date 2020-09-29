Трамп начал принимать препарат «Ремдесивир» для лечения от коронавируса

Для лечения коронавирусной инфекции президенту США Дональду Трампу назначили «Ремдесивир».

Решение о назначении «Ремдесивира» президенту США принял его врач Шон Конли, сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Газета.Ру .

Доктор уточнил, что Трамп уже принял первую дозу препарата. Со слов медика, он «комфортно отдыхает».

«Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью «Ремдесивира», — отметил Конли.

В аппарате Белого дома заявили, что Трамп, несмотря на болезнь, продолжает работать. Но личные встречи и запланированные ранее поездки отменены.

О заражении COVID-19 ранее глава США сообщил в твитере. Он объявил, что коронавирус выявили и у него, и у его супруги Мелании Трамп.

Сдали тест на COVID-19 Дональд Трамп и Мелания Трамп после того, как у советницы американского лидера Хоуп Хинск выявили коронавирус. Хоуп Хинск сопровождала Трампа на президентские дебаты, которые проходили в Кливленде. Прозвучала информация, что Трамп проходит лечение в военном госпитале.