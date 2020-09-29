В Китае предупредили США об ответе РФ на провокации в ее «заднем дворе»

Сегодня, 17:02

Ольга Громова

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В Китае предупредили США об ответе РФ на провокации в ее «заднем дворе»

США рискуют нарваться на жесткий ответ со стороны России, если и впредь будут устраивать провокации на ее «заднем дворе». Об этом в своей статье для китайского издания Sohu предостерег военный аналитик Инь Чжоу. Ее перевод был предоставлен изданием «ПолитРоссия».

Вашингтон в 2020 году увеличил количество провокаций. Американцы провоцируют Россию в воздухе, регулярно присылая к ее границам свои военные самолеты, провоцируют на море.

Такого количества военных маневров в Черном море с участием США, как в этом году, еще не было. Невзирая на то, что располагается оно за тысячи километров от американского побережья, Белый дом стремится показать, что даже с такого расстояния он оказывает влияние на ситуацию в регионе.

«Уже шестой американский военный корабль вторгается в Черное море в этом году. Это озадачило многих вопросом, а какие сигналы западные военные подают своим присутствием в этом регионе?» — пишет Чжоу.

Обозреватель констатирует, что США не просто так слишком уж рьяно сосредоточили свое внимание на Черном море. Главная цель, которую они преследуют - ослабить ее влияние в этом регионе.

Однако официальный Вашингтон не понимает, что Москва вряд ли будет долго терпеть такого рода провокации.

И это было продемонстрировано во время учений «Кавказ-2020», где были задействованы не только российские военнослужащие, но и военные других стран. Маневры своей масштабностью в очередной раз убедили, что РФ может в любой момент отразить посягательство на свою территорию, довели способность страны остановить западный заговор.

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