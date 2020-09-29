Эксперты: Выборы президента США радикально скажутся на России

Внутриполитическая ситуация в США может повлиять на Россию, о чем не раз уже говорили политические аналитики. От того, кто победит на предстоящих президентских выборах, будет зависеть дальнейший курс этого государства.

В этом году американцы будут выбирать между республиканцем Трампом и демократом Байденом.

О том, как могут повлиять эти кандидаты на ситуацию в России, рассказали эксперты в интервью МК .

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что даже если президент в США сменится, кардинально характер российско-американских отношений не поменяется. Он отметил, что нынешний формат отношений Вашингтона и Москвы формируется с 2014 года, и сейчас резко изменить курс не удастся.

Американцам активно говорят о необходимости курса на сдерживание России. И главным инструментом в этом стала санкционная политика. Поэтому отмены санкций, которые вводились в отношении России, ждать не стоит.

И хотя в США сейчас и без России множество проблем, тем не менее, несмотря на необходимость борьбы с пандемией и восстановлением экономики, отказываться от антироссийской политики новая администрация Белого дома не будет.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что после выборов отношения России и США могут даже ухудшиться. Он опасается, что «холодная» гражданская война, которая идет в США, может перерасти в «горячую», что спровоцирует серьезный политический кризис.

«Возможно, Россия будет объявлена причиной американского политического кризиса. А может быть, некоторыми политическими силами для разрешения этого внутриамериканского кризиса будет использован конфликт с Россией, вплоть до военного. Вот это мне видится на сегодня угрозой №1 российско-американским отношениям», - отметил Марков.

Большинство экспертов сошлись во мнении, что не стоит в ближайшее время ожидать улучшений американо-российских отношений. А риск их ухудшения, отмечают они, все еще сохраняется.