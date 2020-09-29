В Японии заявили о полном суверенитете над российскими Южными Курилами

Токио хочет вернуть под свой контроль Южные Курилы.

О чем заявил новый генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като после первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Японии Ёсихидэ Суги, передает Евразия Daily .

Он подчеркнул, что Япония обладает полным суверенитетом над северными территориями. И далее политика Токио будет направлена на то, чтобы вернуть в свою юрисдикцию всех четырех островов Курильской гряды. Япония также выступает за подписание мирного договора с Россией.

«Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет», — заявил Като.

В тоже время Като подчеркнул, что японская сторона хотела бы дальнейшего развития отношений с Россией в различных сферах. По его словам, Токио хочет сохранить и развивать связи с РФ в политической, экономической и культурной областях «исходя из интересов обоих государств».

По словам Като, Токио обеспокоен тем, что на северных территориях российские военные начали учения. Речь идет об учениях, в которых будет задействовано 1,5 тыс. российских военнослужащих. В связи с чем Токио намерен направить Москве протест по дипломатическим каналам, указав в нем нанеприемлемость таких действий России.