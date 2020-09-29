Володин рассказал о спасении Навального Путиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жизнь оппозиционера и блогера Алексея Навального «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента», передает РБК.

Володин отреагировал на заявление Навального о том, что у него имеется только одно предположение о том, кто стоит за его отравлением.

В интервью авторитетному немецкому изданию Der Spiegel оппозиционный политик заявил:

«Я утверждаю, что за случившимся стоит Путин, а других версий преступления у меня не имеется».

Спикер считает, что Навальный - человек бессовестный и непорядочный, ибо президент России Владимир Путин - один из тех, кому он обязан своей жизнью.

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику... Делать такие заявления может лишь непорядочный человек», — отметил Володин.

Напомним, недавно Алексея Навального выписали из немецкой клиники, где он проходил лечение после того, как его в Германию доставили из Омска спецрейсом.