Володин рассказал о спасении Навального Путиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жизнь оппозиционера и блогера Алексея Навального «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента», передает РБК.
Володин отреагировал на заявление Навального о том, что у него имеется только одно предположение о том, кто стоит за его отравлением.
В интервью авторитетному немецкому изданию Der Spiegel оппозиционный политик заявил:
Спикер считает, что Навальный - человек бессовестный и непорядочный, ибо президент России Владимир Путин - один из тех, кому он обязан своей жизнью.
Напомним, недавно Алексея Навального выписали из немецкой клиники, где он проходил лечение после того, как его в Германию доставили из Омска спецрейсом.
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