Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе.

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время телефонных переговоров с президентом Путиным ими не обсуждался вопрос о возможном вмешательстве России в разгоревшийся военный конфликт в Нагорном Карабахе. Кроме того, чиновник добавил, что «также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты». Этот телефонный разговор состоялся 27 сентября, в первый день боевых столкновений в Народном Карабахе.

Как особо подчеркнул армянский премьер-министр, его страна нацелена на выход отношений с Россией на новый уровень и новое качество.

27 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Говорилось о погибших и раненых. В Минобороны Армении, напротив, рассказали о «воздушных и ракетных атаках» Карабаха со стороны Азербайджана и его наступлении на карабахском направлении. При этом уже 28 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов говорил о нанесенных ВС Армении за прошедшие сутки более 1,2 тыс. ударов по населённым пунктам на территории Азербайджана.