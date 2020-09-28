Россию уличили в желании продать Азербайджану истребители МиГ-35

Сегодня, 09:44

Анна Лисова

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Россию уличили в желании продать Азербайджану истребители МиГ-35

Азербайджан и Россия обсуждали возможность поставок в Баку истребителей МиГ-35.

Источник сообщил, что Россия, на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, предлагала Армении приобрести Су-20СМ, при этом Азербайджану поступило предложение из Москвы вооружиться истребителями МиГ-35. И от этих планов, сообщает сразу несколько источников, в России не намерены отказываться, передает Аvia.pro.

«Россия поможет Армении усилить военно-воздушные силы, а заодно продаст свои боевые самолеты Азербайджану. Москва готова вооружить обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе. Сейчас Баку полагается на боевые самолеты еще советского производства, возраст которых составляет 30 лет и более», - сообщает информационное издание «Репортер».

Так, 19 штурмовиков Су-25, которые были «поставлены» Грузией, 6 таких же самолетов из Белоруссии и 15 истребителей МиГ-29, которые «поставила» Украина, Россия готова продать участникам конфликта в Нагорном Карабахе.

Ереван к тому же имеет доступ к истребителям Су-30СМ, и может приобрести еще 8 таких самолетов. Это существенно усилит обороноспособность страны.

Азербайджан же еще весной сообщал о том, что его летчики проводили в России испытательные полеты на легких истребителях МиГ-35 поколения «4++». Но позже в Баку заявили о планах приобрести тяжелые Су-35.

Будет ли Москва продавать военную авиацию Азербайджану и Армении во время обострения конфликта, сказать сложно. Военные аналитики считают, что контракты могут быть подписаны после текущего конфликта. Россия сейчас не планирует вмешиваться в противостояние этих сторон, но будет настаивать на дипломатическом решении конфликта.

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