Российский военный летчик объяснил ущербность F-35 в сравнении с российским Су-57

Заслуженный летчик России Владимир Попов объяснил, в чем преимущество российского Су-57 перед американским F-35, пишет ПолитЭкспертиза .

Он уверен, что Су-57 превосходит F-35 по более чем 10 параметрам. И некоторые из недостатков Попов решил озвучить в ответ на незаслуженную критику российского истребителя.

Западные СМИ постоянно критикуют Су-57, а американские аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон и вовсе причислили его к четвертому поколению. Но, как считает Попов, это ошибочное мнение, поскольку следует внимательно проанализировать критерии, по которым была проведена оценка.

В США считают приоритетными для истребителей пятого поколения такие параметры, как наличие стелс-технологии, тогда как боевые качества и маневренность считаются второстепенными. Но в России же более ценятся боевой потенциал и маневренность, тогда как способность самолета оставаться незаметным в общих характеристиках имеет не такое больше значение, как у американских экспертов.

Попов рассказал, что российские военные летчики ценят сверхманевренность и высокий боевой потенциал истребителей, что воплощено в Су-57. Малозаметность хоть и является важным параметром, но ее можно добиться, используя средства РЭБ.

F-35, как и F-22, считает Попов, не отвечают требованиям пятого поколения истребителей. В частности, F-35 должен храниться только в ангаре, поскольку солнечные лучи могут повредить его стелс-покрытие.

Еще одним недостатком F-35 Попов назвал маневренность.

«По маневренности он уступает нашему самолету процентов на 25-30, но американцы не придают этому значения, что само по себе ущербно», - заявил Попов.