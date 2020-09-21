Комплекс Javelin не сработал во время военных учений на Украине

На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin.

В ходе учений «Объединённые усилия — 2020», которые проходят на Украине под Николаевом, не сработал американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

По предположению командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного, это могла быть как ошибка оператора, так и что-то другое. Сейчас точно никто ничего сказать не сможет. Нужно разбираться в ситуации.

В учебных маневрах принимают участие штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. Как уточнил Залужный, в стране комплекс Javelin в учениях задействован впервые.

СМИ уже сообщали, что Украина и США ранее подписали договор о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Всего же Минобороны выполнило три контракта. Согласно им, Госдеп продаст Киеву 160 единиц ракет, которые обойдутся Украине в 40 млн долларов.

Комплекс Javelin способен поражать бронетехнику и низколетящие малоскоростные цели, такие как вертолёты, БПЛА, заходящие на посадку винтомоторные самолёты. Javelin приняли на вооружение в ВВС США в 1996 году. Комплекс успешно зарекомендовал себя в ходе Иракской войны.