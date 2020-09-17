Путин заявил о наличии уникального оружия у России

Путин заявил о наличии у России уникального оружия, не имеющего аналогов.

Во время заседания Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции российский президент особо отметил, что страна производит оружие, не имеющее в мире аналогов: «Нынешнее поколение российских оружейников производит действительно уникальные образцы вооружений, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире по ряду характеристик, это уже совершенно очевидно».

Неизвестно, скрывается ли в словах Путина ответ Трампу, который накануне заявил об их чудо-оружии. Лидер РФ подчеркнул, что главные результаты российской военной промышленности еще впереди. А одна из основных задач на сегодня - кадровый резерв из молодых специалистов.