«Абрамсы» у границ Белоруссии: что американцы задумали

«Абрамсы» у границ Белоруссии: что задумали американцы.

Как считают военные эксперты, сотрудничество стран Балтии с ВВС США, прикрытое «российской угрозой», позволяет правящим прибалтийцам оправдывать многие неудачи в своих странах.

СМИ сообщали, что США и НАТО снова усилили у белорусских границ наземные войска, и военную технику. Так, на литовский полигон в Пабраде, что в 15 км от границы с белорусами, американцы переправили 2-й танковый батальон 69-го танкового полка. Такая дислокация прошла в рамках учений НАТО. Незадолго до этого в Литве оказались американские вертолеты Apache и Black Hawk. Сейчас поблизости от государственных границ Белоруссии фиксируются усиленные полеты западной авиации, пишет РИА Новости.

Как полагает военный эксперт аналитического клуба «Валдай» Артем Куреев, «...программа ротации американских войск «Атлантическая решимость» принята при предыдущем Президенте США Бараке Обаме, с текущими событиями в Белоруссии она напрямую не связана». Пандемия коронавируса американцам не помеха: они четко придерживаются намеченного плана.

Вместе с тем эксперты высказали предположение, что опасения белорусского лидера либо надуманны, либо он просто хочет ввести в заблуждение Россию и свой народ.

«Конечно же, 15 километров от белорусской границы действительно выглядит очень опасным, однако сама территория Литвы не такая уж и большая. Кроме того, непонятно, почему Лукашенко устраивает такие представления, обладая куда более мощными бронетанковыми войсками, способными разгромить и Литву, и Латвию и часть Польши», - отмечает военный специалист.

Операцию «Атлантическая решимость» США начали в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Размещение войск в разных странах Евросоюза американцы оправдывают «сдерживанием российской агрессии».

А вот лидерам прибалтийских стран, уверены эксперты, такое сотрудничество со Штатами удобно позволяет оправдывать провалы в экономике и другие проблемы стран.