Россия оставила США без доступа к своей золотой жиле

Сегодня, 12:23

Ольга Громова

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Россия оставила США без доступа к своей золотой жиле

Аналитики издания Sohu рассказали о том, как Россия выбила у США один из «козырей» в политической и экономической сфере. Перевод статьи с китайского предоставил российский портал «ПолитРоссия».

Под важным козырем обозреватели имеют в виду золотой резерв. Россия свой в США больше не хранит и решила вывезти драгметалл. При этом многие страны свои золотые запасы хранят именно в Штатах.

Россия еще два года назад являлась крупнейшим держателем американских облигаций, вложившись в госдолг на сумму в 100 миллиардов. Затем страна резко перестала инвестировать в госдолг Штатов, сократив вложения в облигации на 96 процентов. За короткий промежуток времени активы уменьшились до пары миллиардов долларов.

Аналитики считают, что Москва намеренно снизила вложения в госдолг США и устроила его распродажу с тем, чтобы перенаправить средства в золото. Его запасы за два последних года были увеличены с 1801 тонны, до 2200 тонн.

В середине 2020 году РФ вышла на пятое место в мире по запасам золота, имея в своем резерве 2300 тонн. Разумеется, подобная активность оказала влияние на цену драгоценного металла.

Россия, накапливая свои золотые резервы и храня их на своей территории, лишает этим США преимущества на экономической арене, констатируют обозреватели из Поднебесной.

А еще такой шаг позволяет ей избежать проблем с его репатриацией. К тому же, храня свою «золотую жилу» в США, Москва предоставила бы Вашингтону мощный рычаг влияния на нее, в том числе и по части санкционного давления.

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