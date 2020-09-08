Forbes: новое вооружение Японии заставит Москву и Пекин нервничать

Вчера, 21:31

Александр Зуев

0

Image 16+
Forbes: новое вооружение Японии заставит Москву и Пекин нервничать

Обозреватели американского журнала Forbes сообщили, что Япония планирует к 2022 году провести модернизацию арсенала истребителей F-35. Минобороны Японии собирается оснастить истребители авиационными ракетами, которые  обеспечат поражение целей на дистанции до 500 километров, что позволяет уничтожать самолеты противника на безопасной дистанции. Обозреватели отмечают, что новые ракеты могут снизить показатели малозаметности истребителя пятого поколения. Возможно, для вооружения F-35 ракетами большой дальности японцы используют внешние крепления, так как во внутренние отсеки эти боеприпасы не смогут поместиться.

Однако какими именно ракетами  собираются снабдить  F-35, неизвестно. Как отмечают военные эксперты, F-35 с новыми ракетами заставят Россию  и  Китай  нервничать. Японские истребители с новым вооружением смогут атаковать цели в Китае и России вне зоны поражения средств ПВО этих стран, пишет Военное обозрение.

Также западные СМИ пишут о том, что Япония планирует закупить партию ракет JSM,  которые были произведены норвежской компанией Kongsberg и американской Raytheon. Эти ракеты способны наводиться на цель по нескольким каналам и поражать объекты как на суше, так и на море.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

The National Interest: США будет стыдно перед ЕС из-за России

8-09-2020, 16:36

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

7-09-2020, 15:10

Сергей Шойгу высказался о природном «прицельном ударе» и COVID-19

4-09-2020, 13:10

Юлия Навальная ответила на «рафаэлку» Симоньян

3-09-2020, 14:14

В российском Минздраве объяснили кому Навального

1-09-2020, 15:17

Читатели Daily Mail: почему США просто не уничтожили российских военных?

31-08-2020, 13:08

Новую десантную технологию России National Interest счел вызовом для США

30-08-2020, 18:53

Sohu рассказало о странных полетах бомбардировщиков США у российской базы в Арктике

28-08-2020, 10:31

Forbes: США планируют блокировать торговый флот РФ

27-08-2020, 10:14

В Новосибирске сторонник Навального предстанет перед судом за незаконную агитацию

26-08-2020, 16:50

В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

25-08-2020, 23:05

Победить на президентских выборах 1996 года Ельцину помогли российские поп-звезды

25-08-2020, 12:28

Ночью к границам России переброшены шесть американских бомбардировщиков B-52

24-08-2020, 14:44

Один удар молнии вывел из строя 14 американских истребителей F-35

22-08-2020, 09:48

Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после отравления

20-08-2020, 12:30

Белорусская оппозиция заявила, что окружение Лукашенко его обманывает

19-08-2020, 14:27

«Не вопрос»: Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

16-08-2020, 19:55

Лукашенко опроверг слухи о том, что он сбежал за границу

14-08-2020, 13:55

В США отказываются от экономии воды ради прически Трампа

14-08-2020, 12:02

Кедми предложил РФ применить «израильский метод» против баз США

13-08-2020, 09:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров