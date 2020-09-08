Forbes: новое вооружение Японии заставит Москву и Пекин нервничать

Обозреватели американского журнала Forbes сообщили, что Япония планирует к 2022 году провести модернизацию арсенала истребителей F-35. Минобороны Японии собирается оснастить истребители авиационными ракетами, которые обеспечат поражение целей на дистанции до 500 километров, что позволяет уничтожать самолеты противника на безопасной дистанции. Обозреватели отмечают, что новые ракеты могут снизить показатели малозаметности истребителя пятого поколения. Возможно, для вооружения F-35 ракетами большой дальности японцы используют внешние крепления, так как во внутренние отсеки эти боеприпасы не смогут поместиться.

Однако какими именно ракетами собираются снабдить F-35, неизвестно. Как отмечают военные эксперты, F-35 с новыми ракетами заставят Россию и Китай нервничать. Японские истребители с новым вооружением смогут атаковать цели в Китае и России вне зоны поражения средств ПВО этих стран, пишет Военное обозрение .

Также западные СМИ пишут о том, что Япония планирует закупить партию ракет JSM, которые были произведены норвежской компанией Kongsberg и американской Raytheon. Эти ракеты способны наводиться на цель по нескольким каналам и поражать объекты как на суше, так и на море.