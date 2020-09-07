«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется

Сегодня, 09:30

Ольга Громова

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«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется
Владимир Путин

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном для нее формате в 2020 году отменяется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Учитывая сложившуюся в этом году ситуацию, можно сказать, что президент Путин проводит прямую линию несколько месяцев кряду.

«Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним», - отметил Песков.

Он добавил, что элементы прямой линии, которые позволили бы президенту получить обратную связь от граждан в разных регионах страны, в Кремле постараются добавить в большую ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.

Напомним, последняя прямая линия с Владимиром Путиным в стране состоялась в июне минувшего года. Это было уже 17-ое по счету общение президента с гражданами. Первая линия в России состоялась еще в 2001 году. С того самого времени она проводилась ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

Также напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции большинство мероприятий Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции Ново-Огарево и в Кремле.

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