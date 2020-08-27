Читатели Daily Mail: почему США просто не уничтожили российских военных?

Читатели британского издания Daily Mail удивляются слабостью американцев в Сирии. Такой вывод они сделали после инцидента на севере арабской республики, в результате которого пострадало не менее четырех военнослужащих США. Многие на Западе недоумевают: почему российскую военную колонну уничтожили? Читатели издания удивились тому, что американские ударные вертолеты не разгромили российские бронеавтомобили.

Европейцы считают, что США могли бы атаковать российских военных без всяких последствий, так как Россия нарушила договоренности с США о разграничении зон влияния в Сирии. Читатели считают, что в ответ Вашингтон мог разорвать договоренности и атаковать россиян.

«Когда же мы скажем «довольно» и выбьем всю дурь из бензоколонки, более известной как «Россия»?», - написали читатели.

Но некоторые высказали мнение о том, что американцы понимают, что проявление сдержанности состоит в том, чтобы не начать стрелять, и если бы был открыт огонь по россиянам, то это привело бы к более крупному конфликту.

Тем временем эксперты отметили, что в США могли бы пойти по пути эскалации, однако, благодаря российским военным базам, агрессия против россиян на территории Сирии привела бы к масштабному удару еще до прибытия авиации ВВС США с территории соседних стран и от американских военных объектов ничего бы не осталось, пишет Avia.pro .

Между тем в Британии продолжают утверждать, что американцы струсили, хотя могли расправиться с российскими военными.