В Новосибирске сторонник Навального предстанет перед судом за незаконную агитацию

Сегодня, 16:50

Александр Зуев

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В Новосибирске сторонник Навального предстанет перед судом за незаконную агитацию

В Новосибирске будут судить руководителя городского штаба Алексея Навального, Сергея Бойко, подозреваемого в нарушении правил агитации.

Ранее  Бойко уже отвечал перед Центральным судом. 13 августа за незаконную агитацию его оштрафовали на 20 тысяч рублей. 30 июля на площади Ленина  Бойко установил агитационный куб коалиции «Новосибирск 2020». Заметив сооружение, полицейские сочли, что кандидат проводит незаконную агитацию и составили протокол по пункту второму статьи 20.2 КоАП РФ.

Сам политик утверждает, что предупреждал избирком об установке конструкций. Напомним, выборы в горсовет и Заксобрание в Новосибирской области состоятся 13 сентября.

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