Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после отравления

«Основатель ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) Алексей Навальный впал в кому после госпитализации с отравлением в Омске», - заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter .

Также стало известно, что Навальный сейчас в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Состояние его оценивается как тяжелое. Политик находится в коме 2-ой степени.

Утром 20 августа самолет, в котором Навальный возвращался в Москву из Томска был экстренно посажен в аэропорту Омска. В самолете он почувствовал себя плохо, госпитализировали его с диагнозом токсическое отравление.

Ярмыш считает, что Навальному что-то могли подмешать в чай, так как с утра он пил только его. Политику поставлен диагноз острое отравление неустановленным психодислептиком.

«Юристы ФБК планируют обратиться в Следственный комитет с требованием о проведении расследования по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)», - написал в своем Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.