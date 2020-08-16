Белорусская оппозиция заявила, что окружение Лукашенко его обманывает

Мария Колесникова, соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Белоруссии Светланы Тихановской, считает, что окружение Александра Лукашенко вводит его в заблуждение, поэтому он получает недостоверную информацию. Она пояснила, что такое мнение у нее возникло после слов Лукашенко о том, что белорусская оппозиция хочет разорвать все отношения с Россией, выйти из Союзного государства, Евразийского союза, ОДКБ и других образований, где ведущую роль играет Россия, а также запретить в Беларуси русский язык.

Мария Колесникова также отметила, что целью координационного совета оппозиции является мирный транзит власти, а политических целей и программы у него нет. Но Лукашенко считает, что орган намерен «захватить власть» в стране. Как отметила Колесникова, Лукашенко не называл координационный совет, а это значит, что он даже не знает, как эта организация называется. Также президент говорил о программе, которой нет, так как координационный совет - не политический орган, объясняет Колесникова.

Напомним, что 9 августа после оглашения предварительных результатов в Белоруссии начались массовые протестные акции. Оппозиция не признала победу Лукашенко. Как известно, по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В ходе протестов пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников милиции, погибли трое митингующих.