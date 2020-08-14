«Не вопрос»: Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на первом митинге, организованном в его поддержку после начала протестов в стране. Во время своей речи Батька прокомментировал и призывы уйти в отставку.

«Не вопрос, - сказал он, - но убивать и обдирать они будут нас и наших детей».

Кроме этого Александр Лукашенко поблагодарил белорусов за то, что терпят его. Но вместе с тем предостерег, что если народ «загубит» его, первого президента страны, пусть готовится к худшему.

«Что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. Загубите первого президента — это будет начало конца! Будете, как в Украине, на коленях стоять», - заявил глава государства.

Батька также считает, что выборы президента Белоруссии состоялись. Его результат в более чем 80 процентах голосов, говорит он, правдивый и не является сфальсифицированным.