Лукашенко опроверг слухи о том, что он сбежал за границу

Сегодня, 13:55

Ольга Громова

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Лукашенко опроверг слухи о том, что он сбежал за границу
Протест в Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «он живой», и опроверг появившиеся слухи о том, что он сбежал за границу. Заявление лидер страны сделал в ходе совещания по строительству, передает БелТА.

«Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей», - заверил Александр Лукашенко.

Также глава государства предупредил, что если забастовки в Беларуси будут продолжаться (а о них объявили БелАЗ, МАЗ и другие), это негативно скажется на работе предприятий в будущем.

«Если мы остановимся, свое производство никогда не раскрутим. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям следует донести: хотите - бастуйте, хотите работать – работайте», - добавил Лукашенко.

Напомним, многие белорусы не согласны с результатами выборов президента, согласно которым 80 процентов голосов избирателей достались именно 66-летнему Александру Лукашенко.

Во многих городах страны с 9 августа продолжаются протесты. Силовики применяют спецсредства и жестко подавляют их. Известно о троих погибших.

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело.

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