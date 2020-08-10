Лукашенко опроверг слухи о том, что он сбежал за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «он живой», и опроверг появившиеся слухи о том, что он сбежал за границу. Заявление лидер страны сделал в ходе совещания по строительству, передает БелТА.
Также глава государства предупредил, что если забастовки в Беларуси будут продолжаться (а о них объявили БелАЗ, МАЗ и другие), это негативно скажется на работе предприятий в будущем.
Напомним, многие белорусы не согласны с результатами выборов президента, согласно которым 80 процентов голосов избирателей достались именно 66-летнему Александру Лукашенко.
Во многих городах страны с 9 августа продолжаются протесты. Силовики применяют спецсредства и жестко подавляют их. Известно о троих погибших.
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело.
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