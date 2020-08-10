В США отказываются от экономии воды ради прически Трампа

Сегодня, 12:02

Александр Зуев

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В США отказываются от экономии воды ради прически Трампа
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на днях пожаловался на проблемы с мытьем головы. В частности, хозяин Белого года заявил, что сантехника в ванной комнате работает «не по его вкусу». Речь идет о том, что вода недостаточно быстро льется из кранов.

«Ты просто стоишь там дольше или принимаешь душ дольше?», - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что его волосы должны быть идеальными. По словам Трампа, вода в душе только капает, из-за чего моющиеся в душе просто теряют время. Выходит, что глава государства не имеет возможность привести волосы в порядок из-за такого напора. Но президента США раздражает не только душевая, но и посудомоечные машины, которые дают так мало воды, что приходится мыть посуду по старинке. Трамп не доволен и туалетами, у которых на смывную кнопку нужно нажать несколько раз, чтобы добиться желаемого результата.

Бесконечные жалобы Трампа подтолкнули министерство энергетики США предложить смягчение стандартов напора воды в душе.

Американская администрация инициировала изменения в правила, которые позволили бы душевым головкам повышать давление воды.

Примечательно, что действующие правила были установлены при Джордже Буше-старшем в 1992 году. Согласно этим стандартам, расход воды в душевой лейке не может превышать 9,5 литра в минуту.

При президенте Бараке Обаме было решено, что ограничение действует для всей конструкции, если речь шла о нескольких лейках. Теперь предлагается применять ограничение в 9,5 литра в минуту для каждой лейки. То есть, ради прически президента правительство решило отказаться от экономии.

Как заявила представитель министерства энергетики Шейлин Хайнс, существовавшие при Обаме правила противоречат стандартам Американского общества инженеров-механиков. У граждан появится возможность самим выбирать, какой душ они хотят поставить у себя в ванной, заметила она. Однако экологи уже предупредили что это окажет негативное влияние на окружающую среду, что чревато огромными расходам воды и ростом выбросов парниковых газов.

Как отмечают критики нововведений, в случае вступления изменений в силу затраты на энергию и воду значительно повысятся. Заметим, что действующие ограничения помогли американцам сэкономить около 500 долларов на счетах за электроэнергию в год.

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