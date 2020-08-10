Кедми предложил РФ применить «израильский метод» против баз США

России следует применить «израильский метод» против американских баз, считает военный эксперт Яков Кедми.

Он отмечает, что противостояние Запада и России никогда не прекращалось. А сейчас ситуация складывается в пользу противников Москвы. И если Россия не перехватит в ближайшее время инициативу, то Москва будет обречена, поскольку вряд ли ее противники дадут ей спокойно «сидеть, ждать и жить».

На сегодняшний день, по словам Кедми, США стремятся расшатать ситуацию у российской границы. Он отметил, что примером этому является Украина, Армения и Грузия, пишет портал Экономика сегодня .

Также США постепенно усиливает военное присутствие в Восточной Европе. Хотя по договоренностям с СССР американского контингента там не может быть.

«Влияние США базируется на мощи американской армии. Госдеп и руководство США заняты тем, что трансформируют это в реализацию политических интересов. Если этого комплекса не будет от начала до конца, какой толк от того, что у вас растет военная мощь? Да, она предупреждает от военной атаки против России, делает ее невозможной. Но где вторая часть, где база для политики?» – удивляется Кедми.

Если Россия не начнет также применять эффективные политические шаги на внешней арене, то может упустить и влияние в других странах. В частности, Кедми считает, что Молдавия также может стать очередной зоной столкновения интересов России и США.

Выйти из этой ситуации, отмечает Кедми, Россия может последовав примеру Израиля. Так, например, Тель-Авив может серьезно пригрозить государству, если видит, что его действия могут угрожать безопасности Израиля. Такая тактика была применена в отношении Ирана. Тегеран, как известно, не размещается на территории других стран Ближнего Востока, поскольку Израиль пригрозил ему уничтожением.

В НАТО не верят, что Россия ликвидирует эти базы, но не потому, что это невозможно, а потому, что в это не верит сама Россия.

«Но их не остановит ничего, кроме угрозы военной силы», - заявил Кедми.