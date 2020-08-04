ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.

По ее словам, Александр Лукашенко набирает 81,35%, Светлана Тихановская, оппозиционный кандидат, — 8%.

Окончательные официальные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.

По последним данным, явка на выборах президента составила более 79 процентов.