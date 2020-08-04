Шахин: РФ отомстила Турции за свой сбитый Су-24 ракетой «Игла»

Ситуацию со сбитым турецким вертолетом прокомментировал турецкий штабной полковник Мехмет Шахин.

Ранее стало известно о том, что в северо-восточной части Турции, при попытке войти в сирийское воздушное пространство, был сбит турецкий вертолет Bell AH-1 Cobra. В Турции заявили, что вертолет атаковали российским ПЗРК «Игла». По мнению Шахина, эта атака является ответом за уничтожение в 2015 году фронтового бомбардировщика Су-24 турецким F-16, пишет «Независимая газета ».

Показания турецкого штабного полковника Мехмета Шахина опубликовала стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network. В документе указано, что в результате этого инцидента погибли турецкие военные. При этом там же говорится, что атака была осуществлена силами Рабочей партии Курдистана (РПК).

Тем не менее, Анкара считает, что за этим событием стоит Россия, поскольку боевики якобы получили российское вооружение и именно Москва «организовала» удар по вертолету Bell AH-1 Cobra.

«Русские сначала продемонстрировали ракету на Босфоре, а затем они сбили наш ударный вертолет AH-1 Cobra в провинции Хаккяри на границе с Ираком. Мы многократно проводили изучение, был сделан анализ, и мне подтвердили, что это тот же SA-18, что и на корабле», - утверждает Шахин.

Российские эксперты, комментируя заявления турецкой стороны, считают прозвучавшие доводы надуманными и безосновательными. Наличие у курдов российского вооружения, отмечают специалисты, не является доказательством их связи с Москвой.