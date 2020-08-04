Шахин: РФ отомстила Турции за свой сбитый Су-24 ракетой «Игла»

Сегодня, 09:11

Анна Лисова

0

Image 16+
Шахин: РФ отомстила Турции за свой сбитый Су-24 ракетой «Игла»

Ситуацию со сбитым  турецким вертолетом прокомментировал турецкий штабной полковник Мехмет Шахин.

Ранее стало известно о том, что в северо-восточной части Турции, при попытке войти в сирийское воздушное пространство, был сбит турецкий вертолет Bell AH-1 Cobra. В Турции заявили, что вертолет атаковали российским ПЗРК «Игла». По мнению Шахина, эта атака является ответом за уничтожение в 2015 году фронтового бомбардировщика Су-24 турецким F-16, пишет «Независимая газета». 

Показания турецкого штабного полковника Мехмета Шахина опубликовала стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network. В документе указано, что в результате этого инцидента погибли турецкие военные. При этом там же говорится, что атака была осуществлена силами Рабочей партии Курдистана (РПК). 

Тем не менее, Анкара считает, что за этим событием стоит Россия, поскольку боевики якобы получили российское вооружение и именно Москва «организовала» удар по вертолету Bell AH-1 Cobra.

«Русские сначала продемонстрировали ракету на Босфоре, а затем они сбили наш ударный вертолет AH-1 Cobra в провинции Хаккяри на границе с Ираком. Мы многократно проводили изучение, был сделан анализ, и мне подтвердили, что это тот же SA-18, что и на корабле», - утверждает Шахин.

Российские эксперты, комментируя заявления турецкой стороны, считают прозвучавшие доводы надуманными и безосновательными. Наличие у курдов российского вооружения, отмечают специалисты, не является доказательством их связи с Москвой. 

 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Нью-Йорке прошел митинг с «гробами и телами»

4-08-2020, 17:29

Сатановский: Запад намерен развязать войну против России

3-08-2020, 15:01

У границы с Россией заметили колонну белорусской бронетехники

3-08-2020, 12:03

Эксперты объяснили невозможность долгого режима прекращения огня в Донбассе

3-08-2020, 08:42

США допустили самый главный просчет в «сдерживании» РФ

1-08-2020, 11:31

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по авиабазе Туле

31-07-2020, 12:28

Сатановский заявил о полной беззащитности блока НАТО против РФ

31-07-2020, 11:45

Белоруссия опровергает информацию о поставках боеприпасов в США

30-07-2020, 19:43

Анкара объявила о передаче США технологий российских С-400

30-07-2020, 17:16

В Польше рассказали о проблемах в России из-за C-400

29-07-2020, 16:37

Дрозденко: Захват Курильских островов японцами займет не более 6 дней

26-07-2020, 08:43

В Турции предложили переименовать Эгейское море в Северное Средиземное

23-07-2020, 20:43

Ученый описал первый «парализующий» РФ удар США

22-07-2020, 17:56

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

20-07-2020, 17:38

Вдова убитого хабаровского бизнесмена Евгения Зори заявила, что заказчиком был Фургал

20-07-2020, 17:34

Депутат Госдумы Шерин прокомментировал угрозы Украины уничтожить Крымский мост

19-07-2020, 22:27

Sohu: США из-за России и Китая угодили в газовую ловушку

19-07-2020, 11:52

Эксперт назвал русских «убийц» ядерной триады НАТО

16-07-2020, 15:22

Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США

16-07-2020, 13:27

Американский генерал предлагает объявить России полномасштабную войну

15-07-2020, 22:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров