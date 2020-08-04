В Ливии появился новейший российский ЗРК С-350

Близ ливийского города Сирта, который контролируется Ливийской национальной армией, были замечены российские ЗРК С-300 «Фаворит»

Стоит сказать, что эти комплексы никогда не состояли на вооружении Ливии.

Российские ЗРК позволяют Ливийской национальной армии получить преимущество над силами Правительства национального согласия и Турции.

Однако нет полной уверенности в том, что это действительно комплекс С-300, так как удалось подтвердить только принадлежность радара. Весьма вероятно, что это российские средства ПВО, переброшенные с территории Сирии, которая пока их не задействует.

Ливийская национальная армия не дает комментариев на этот счет, но если у Хафтара действительно появились российские комплексы С-300, то турецкая армия и силы ПНС вооруженное противостояние на территории Ливии уже фактически проиграли, так как в этом случае использование средств боевой авиации станет невозможным, пишет Avia.pro .

Напомним, в 2011 году после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране началась гражданская война. В ходе противостояния часть территории была взята под контроль радикально настроенными исламистами. Сейчас в стране действуют два правительства: в городе Тобрук руководит избранный народом парламент, а в Триполи у власти стоит правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и западных стран.