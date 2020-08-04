Anadolu: Польша, Литва и Украина собираются лишить Россию покоя

Новое объединение появилось недавно на просторах Европы. Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник». Кроме укрепления межгосударственных связей и расширения сотрудничества его главной целью является общая антироссийская политика. О ней рассуждает в своей свежей публикации турецкое агентство Anadolu.

По мнению обозревателя, шансов на успех у объединения мало, но одна из целей - прилично попортить нервы России - может быть достигнута.

Исторически так сложилось, что Польша и Литва являлись злейшими врагами РФ. Когда-то они, а также часть Украины, уже были в составе единого государства - Речи Посполитой. В этой связи у «Люблинского треугольника» начинает просматриваться иной смысл, считает автор.

Сегодня, когда Россия, за исключением стран Прибалтики, хочет любой ценой удержать возле себя бывшие союзные республики, прибегая к различным внешнеполитическим инструментам, Польша, как член ЕС и НАТО, подрывает все усилия Белокаменной. Делает все для того, чтобы в Москве напрягались и переживали.

Разумеется, Польша играет не в одиночку - у нее есть мощный покровитель в лице США. Любые действия Варшавы, которые подрывают усилия России, находили и будут находить одобрение в США.

Посему у Польши сейчас особый статус. Она, фактически, является главным двигателем антироссийский линии в Евросоюзе.

«Одной из целей «Треугольника» является проведение общей антироссийской политики. Подписанты этого не скрывают и заявляют, что будут сообща противодействовать политике РФ, в первую очередь, в сфере энергетических проектов», - пишет агентство.

У этой затеи, считает автор, вряд ли есть шансы на стопроцентный успех. Но члены нового объединения, несомненно, выиграют. Польша, которая еще недавно считалась страной второго сорта, благодаря антироссийской политике может влиться в ряды лидеров Восточной Европы. Сближение с Украиной позволит ей усилить свое влияние на этой территории. У Украины, кроме антироссийской повестки дня, свои цели - добиться поддержки ЕС и членства в НАТО. Благодаря Польше и Литве процесс может пойти быстрее.

Но, как подчеркивает Anadolu, «Люблинский треугольник» все же недостаточно силен с военной и экономической точки зрения, чтобы вести борьбу с Россией. Поэтому пока он может лишь с помощью антироссийской пропаганды трепать нервы.